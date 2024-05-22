Путин провел заседание совета АСИ: главные заявления

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. «Рамблер» собрал его главные заявления.

Об Агентстве стратегических инициатив

Выступая на заседании, Путин заявил, что считает необходимым создать обновленную стратегию работы агентства на десять лет. По его словам, этот документ должен определять цели, задачи, ключевые инструменты работы организации. При этом в центре внимания должны оставаться вопросы внутренней политики и участия в реализации нацпроектов, к разработке которых необходимо привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы, отметил президент.

Путин обратился к правительству и другим органам власти с просьбой оказывать поддержку АСИ и действовать в тесной связке с ним по всем направлениям: подготовке кадров, экологическом благополучии и соцсфере. Он выразил уверенность, что Россия «решит самые амбициозные задачи, обеспечит рост экономики, если будет иметь возможности для научных, производственных, инженерных, предпринимательских, творческих коллективов, а также волонтеров и представителей некоммерческого сектора». В связи с этим президент РФ предложил АСИ учредить ежегодную премию авторам наиболее ценных проектов и предложений.

О технологическом развитии страны

Говоря о технологической сфере, Путин указал, что решения в ней должны быть эффективнее, поскольку «недоброжелателям будет труднее ограничивать РФ», ведь «их будут брать вопреки санкциям — рынок все выстроит». Однако, по его словам, за него нужно бороться, в чем поможет «кооперации с дружественными странами в создании продуктов и инноваций, которые нужны гражданам и экономикам государств». На этом фоне президент России призвал АСИ «активнее развивать международное партнерство и участвовать в продвижении в мире лучших практик, брендов и проектов РФ».

О стимулах для поддерживающих участников СВО компаний

Еще одним предложением Путина стала разработка системы стимулов для компаний, поддерживающих участников СВО, реализующих соцпроекты и вносящих вклад в укрепление технологического суверенитета. Также он призвал обсудить стандарт общественного капитала бизнеса, подчеркнув, что при реализации этой идеи «не будет излишней бюрократии и формальной отчетности».

О рейтинге качества жизни

Президент РФ назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки всей работы властей страны, выступив с предложением рассмотреть результаты рейтинга качества в регионах за 2023 год, который ежегодно формирует АСИ. По словам Путина, оценка агентства включает в себя все направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие и формирование среды жизни. Отдельное внимание он попросил уделить субъектам федерации, показавшим высокую положительную динамику, в том числе Кемеровской, Волгоградской и Рязанской областям, Северной Осетии — Алании и Приморскому краю.