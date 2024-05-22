В Кремле уличили Запад в отказе от углубленного диалога

Напряженная обстановка в мире требует углубленного диалога, которого нет из-за отказа со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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«Ситуация очевидно требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации, но углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что горячие головы в Конгрессе США хотят усилить напряженность вокруг Украины и разрешить применять американское оружие для ударов по территории России.