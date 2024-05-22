Президент РФ Владимир Путин уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина представлять Россию на прощании с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси после того, как иранская сторона сообщила об организации такой церемонии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва24

«Мы поехали не на похороны, а на прощание. После того, как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полета», - пояснил Песков, отвечая на вопрос, почему решено было направить Володина, хотя ранее заявлялось о том, что международное участие в траурных мероприятиях не предусмотрено. ТАСС

Вертолет Раиси потерпел крушение 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор региона Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Все они погибли. Путин назвал авиакатастрофу огромной трагедией для иранского народа и пожелал семьям погибших душевной стойкости. Парламентская газета