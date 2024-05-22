Матвиенко потребовала от сенаторов «выйти из кабинетов»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов сосредоточиться на новых форматах работы и «выйти из кабинетов». Об этом пишет «Парламентская газета».

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В ходе заседания Совфеда 22 мая спикер обратила внимание, что одним из таких удачных форматов работы является проект «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Он был запущен с прошлого года по инициативе Комитета Совфеда по социальной политике и предполагает посещение парламентариями регионов.

Только в этом году сенаторы посетили уже четыре региона страны. Об итогах последней поездки рассказала на заседании вице-спикер Инна Святенко.

«Например, в Брянской области поступило предложение о льготном предоставлении жилья семьям участников СВО в приоритетном порядке. А в Калужской области предложили установить особый контроль за поставщиками продуктов для детского и школьного питания», - заметила Святенко, заверив, что все инициативы находятся на контроле Комитета по соцполитике.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты ежегодно обязаны выполнять «свои полномочия в регионе» и для этого нижняя палата парламента перечисляет средства на аренду автомобилей. По его словам, руководителями фракций была одобрена инициатива о закреплении в избирательных округах за депутатами только машин, произведенных в России.