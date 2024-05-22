Совфед обратился в международные организации из-за убийства военкора Еремина

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращение в международные организации с требованием отреагировать на убийство украинскими военными военкора Семена Еремина. Об этом в ходе заседания сообщил глава комиссии Алексей Пушков. ТАСС

«Комиссией были подготовлены и направлены обращения от имени Совета Федерации в международные организации, которые призваны защищать свободу слова и права журналистов, с требованием отреагировать на убийство украинскими вооруженными силами журналиста Семена Еремина», — заявил Пушков. RT на русском

По его словам, в обращении привлекается особое внимание к тому, что нападения на российских журналистов со стороны ВСУ не случайны, а «носят регулярный и целенаправленный характер». Российская газета