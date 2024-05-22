В МИД РФ оценили возможность работы с Италией и Францией в формате «2+2»

Возобновление работы в формате «2+2» с Францией и Италией с участием министров обороны и иностранных дел в настоящее время невозможно, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. По его словам, эти страны стараются способствовать нанесению «стратегического поражения» РФ.

Как уже отмечалось, Франция и Италия заблокировали все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая и советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров обороны и иностранных дел, известные как формат «два плюс два», — подчеркнул дипломат.

По словам Студенникова, обе эти страны стараются способствовать нанесению «стратегического поражения» России в меру своих возможностей. В Париже «всерьез рассуждают» об отправке своих военнослужащих на Украину, напомнил он.

Ранее первый зампред комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что Запад пытается прощупать реакцию России, провоцируя ее заявлениями об отправке военных НАТО на Украину. По его словам, Москва готова отвечать на провокации.