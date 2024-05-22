Захарова ответила на слова Зеленского о Китае

Заявление Владимира Зеленского о том, что Китаю нужно участвовать в конференции по Украине в Швейцарии в июне крайне абсурдны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Здравый смысл здесь не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно», — заявила дипломат. Lenta.ru

По мнению российского дипломата, заявление украинского лидера похоже на безмерные требования старухи из сказки Александра Пушкина. «Описанная Пушкиным старуха дошла до состояния невменяемости… А это, кстати говоря, тоже очень похоже на то, что происходит с Зеленским», - заявила Захарова, напомнив о значении слова «взбеленилась» в пушкинском произведении «Сказка о рыбаке и рыбке». Российская газета

Захарова в этой связи назвала «формулу мира» Зеленского тупиковой, отметив, что «она не является ни формулой мира, ни формулой урегулирования». «Она является политическим ультиматумом, который еще оформлен вот таким ложным, обманным путем», - указала официальный представитель МИД РФ. ТАСС