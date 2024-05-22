Франция и Италия время от времени делают заявления о том, что готовы вести диалог с Россией, но пока это выглядит скорее как обыкновенная риторика. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

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«Однако пока все это остается не более чем риторикой, за которой нет конкретных шагов. Порой они просто пытаются подобным образом смягчить или заретушировать собственные радикальные высказывания», - цитирует агентство слова дипломата.

Студенников также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью изданию Xinhua заявил, что западные покровители киевского режима не готовы к равноправному диалогу.

Российский лидер также подчеркнул, что важны также и надежные гарантии безопасности для всех сторон конфликта.