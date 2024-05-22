СМИ: Путин встретится с королем Бахрейна в Москве

В среду, 22 мая, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство BNA.

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В сообщении BNA подчеркивается, что Путин и Аль Халифа обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, текущую региональную и международную ситуацию, а также результаты 33-го саммита Лиги арабских государств. Король Бахрейна был председателем этого саммита.

После визита в Россию Аль Халифа отправится в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Там король Бахрейна примет участие в открытии сессии Китайско-арабского форума сотрудничества. Си и Аль Халифа обсудят сотрудничество Бахрейна и Китая и другие вопросы.

В мае Аль Халифа встретился с замглавы МИД России Михаилом Богдановым и передал благодарность Путину за стремление укрепить связи с арабским миром. Король отметил «неизменный настрой» российского президента на «укрепление многоплановых связей с Бахрейном и с арабскими странами в целом». В марте посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати заявлял, что его страна стремится присоединиться к БРИКС.