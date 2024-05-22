Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД

Участие Парижа в боевых действиях на Украине официально сделает Францию стороной конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артема Студенникова.

По его словам, это в свою очередь многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что «чревато самыми непредсказуемыми последствиями». Дипломат указал, что французские военные станут законными целями для российской армии.

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«Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься», — указал российский политик.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» - поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. По его словам, Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».