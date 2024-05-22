МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России

«Зеленая» политика Евросоюза вряд ли будет успешной, если Брюссель решит запретить импорт урановой продукции из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артема Студенникова.

По его словам, будет сложно обеспечить безопасность тех реакторов, которые разработаны под российское ядерное топливо.

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«Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо», — заявил дипломат.

Он напомнил, что подобно ЕС действовал, когда хотел навредить России путем запрета поставок трубопроводного газа.

«В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС», — указал Студенников.

Политик привел в пример Бельгию, где в результате энергетического кризиса власти были вынуждены продлить сроки работы атомных станций на 10 лет – до 2035 года. Несмотря на это, ожидается сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию, подчеркнул дипломат.

Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки российского урана для АЭС.