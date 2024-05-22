МИД России: отношения Москвы и Парижа находятся в глубочайшем кризисе

Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

По его словам, этот кризис сложно сопоставить даже с периодом холодной войны.

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«Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны», — отметил дипломат.

Ранее член парламента Франции Жан-Луи Бурланж считает, что Париж должен разрешить Киеву наносить удары поставленным оружием по территории России.

Также сообщалось, что во Франции не продлили договор аренды здания для ассоциации «Французская дружба с Россией».