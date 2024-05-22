СМИ: Текслер получил тайное одобрение от Путина на второй срок
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил одобрение главы государства Владимира Путина на выдвижение на второй срок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Это произошло во время визита президента РФ в Челябинск в феврале текущего года. В ближайшее время региональная ячейка «Единой России» будет рекомендовать главу региона к переизбранию. При этом пока Текслер остается без публичного «благословения» российского лидера на второй срок.
Путин побывал в Челябинской области 16 февраля. Он посетил челябинские предприятия. На личной встрече с Текслером глава государства предложил вынести за пределы города часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината.
Рамблер: главные новости