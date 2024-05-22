В РФ хотят создать открытый реестр должников по алиментам

Совет Федерации рассмотрит закон о создании в стране открытого реестра должников по алиментам, сообщает ТАСС.

Реестр должников по алиментам станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России. В него войдут сведения о должниках по алиментам, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о объявленных судебным приставом в розыск.

Также будет рассмотрен закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Продавать спиртное разрешат в сезонных залах — на верандах и в двориках, которые являются частью заведения общепита. У ресторана или кафе должна быть лицензия на продажу алкоголя. Если Совфед одобрит инициативу, она вступит в силу с 1 июня 2024 года.

Кроме того, сенаторы планируют рассмотреть документ об усилении ответственности для ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг жилищно-коммунального хозяйства — грязную воду, отключение электроснабжения и отопления зимой. За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами грозят штрафы до 50 тысяч рублей.