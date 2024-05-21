ЕС создал академию EUDA для обучения европейских дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Евросоюз создал первую в своей истории собственную академию для обучения европейских дипломатов, получившую название EUDA, говорится в постановлении Совета ЕС.

Она займется подготовкой евродипломатов напрямую,сейчас их набирают из министерств иностранных дел государств - членов сообщества.

"EUDA будет обеспечивать обучение и подготовку специалистов для внешнеполитической деятельности, в особенности в сфере общей внешней политики и политики безопасности ЕС, для институтов Евросоюза в сфере международных отношений с целью продвижения и общего понимания роли ЕС в мире и распространения лучших практик в отношении проведения европейской дипломатии, а также консолидации духа европейского дипкорпуса", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Академия получит годовой бюджет в €1,7 млн и будет работать во взаимодействии с Колледжем Европы в Брюгге, который готовит европейских чиновников широкого профиля.