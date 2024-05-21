В России отреагировали на планы МУС по преследованию Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) требованием выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта дискредитирует саму идею международного правосудия, выпуская документы, которые не имеют шансов на практическую реализацию. Такое мнение выразил ТАСС президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

"Мы видим, что этот самый МУС с упорством, достойным лучшего применения, добивается ареста политиков международного уровня, лидеров стран, не признающих его юрисдикцию. Повторю, оставим за скобками существо обвинений. Складывается ощущение, что МУС нарочно дискредитирует саму идею международного правосудия, выпуская документы, которые не имеют ни единого шанса на практическую реализацию", - сказал он.

Захарьяев отметил, что и Россия, и Израиль проводят независимую внешнюю политику и успешно решают задачи, поставленные перед ними геополитической ситуацией. По его мнению, действия МУС в отношении легитимного руководства страны - признанного члена ООН являются еще одним подтверждением, что российский и израильский народы находятся на одной стороне истории.

20 мая прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что они "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.

В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в якобы имевшей место незаконной депортации украинских детей. Как указывал Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, и никогда не выступали против их воссоединения с семьями.

Реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху любопытна в плане готовности использовать санкционные методы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно», — рассказал он.

При этом Песков напомнил, что Россия не является участником Римского статута, на базе которого основана деятельность МУС. Поэтому он подчеркнул, что Россия не признает никакие решения данной судебной инстанции.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пообещал МУС ввести санкции после запроса ордера на арест Нетаньяху. Он также назвал произошедшее «возмутительным решением» и «настоящей пощечиной независимой судебной системе Израиля».

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху. Он подчеркнул, что подобные решения ставят под угрозу усилия по освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС.

Оценки, которые США дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля, являются демонстрацией двойных стандартов и лицемерия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводит российское дипведомство, американцы отрицают легитимность МУС, когда речь идет об их интересах.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. <...> [США] без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — заявил Антонов.

Он отметил, что ни у кого в мире не должно оставаться сомнений касательно «кощунственной политики» США. Посол добавил, что Вашингтон эксплуатирует правозащитную проблематику ради сведения счетов с неугодными государствами.

Читать новость полностью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с запутавшимся в паутине пауком заявления США в отношении Израиля и Международного уголовного суда.

«Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», - сообщила Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что в сложившейся к настоящему времени обстановке на Ближнем Востоке виноваты американские политинженеры. При этом «визитной карточкой англосаксов», добавила Захарова, стала легитимизация в зависимости от конъюнктуры «непризнанного самими Штатами МУС».

Читать новость полностью

Позиция США о праве Международного уголовного суда (МУС) судить Россию, но не Израиль является циничной. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал сенатор Константин Долгов. Такая политическая игра, по его словам, дорого обойдется американским властям.

"МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах", - сказал Долгов.

Он напомнил, что США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, запрещающий МУС выдавать распоряжения об аресте американских граждан.

Читать новость полностью

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг претензии Международного уголовного суда (МУС), обвинив гаагского прокурора Карима Хана в антисемитизме. Видеообращение опубликовано на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Нетаньяху убежден, что позиция прокурора, допустившего выдачу ордера на его арест, искажает реальность и направлена не только против премьера и министра обороны, а против всего Израиля.

«Как премьер-министр Израиля, я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля <...> с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором <...> Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», — сказал он в видеообращении.

Политик подчеркнул, что ни одно решение любого международного форума или гаагского суда не помешает Израилю победить палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что ордер на его арест от МУС не способен остановить страну.

Преследование премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокурором МУС Каримом Ханом чревато для учреждения потерей поддержки со стороны США, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, выдавшая год назад ордер на арест президента РФ Владимира Путина структура использовалась Вашингтоном с целью якобы привлечь Москву к ответственности за события на Украине, пишет RT.

Издание также отмечает, что еще в 2020 году администрация Трампа ввела санкции в отношении учреждения из-за того, что прежний прокурор взялся за рассмотрение дел о военных преступлениях войск США в Афганистане.

Теперь же нынешнего прокурора Хана осудил Джо Байден за преследование израильских политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Читать новость полностью

Требование главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спасло политическую карьеру главы кабмина, позволив ему удержаться у власти. Об этом говорится в материале, опубликованном европейским изданием газеты Politico.

По ее оценкам, как раз в том момент, когда казалось, что "дни пребывания Биньямина Нетаньяху у власти, наконец, сочтены", МУС "пришел ему на помощь". Газета утверждает, что обвинения израильского руководства в военных преступлениях "не только не приведут к приостановке боевых действий [в секторе Газа], но и заставят израильтян сплотиться вокруг своего премьер-министра". По информации издания, на выходных министр в военном Израиля Бени Ганц пригрозил выйти из него, если Нетаньяху не разработает послевоенный план управления сектором Газа, в результате чего кабинет оказался на грани развала. По данным Politico, Ганц считается тем самым политиком, который может положить конец долгой и бурной политической карьере Нетаньяху.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт (2006-2008) заявил изданию, что израильтяне негативно отреагируют на решение МУС, поскольку оно приравнивает ответственность Нетаньяху за операцию в Газе к ответственности лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа ЯхьИ Синвара. По словам Надава Штраухлера, бывшего стратега предвыборной кампании Нетаньяху, большинство израильтян будут считать, что решение Хана нацелено на Израиль, а не только на главу исполнительной власти.

Читать новость полностью