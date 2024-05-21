Минобороны РФ предложило уточнить линию госграницы в Калининградской области
Минобороны России предложило уточнить линию госграницы на Балтике в районе Калининградской области. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале regulation.gov.ru.
"В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море, будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ", - говорится в документе.
В связи с изменением положения внешней границы территориального моря и произойдет изменение прохождения госграницы.
Среди причин, почему необходимо уточнить положение исходных линий, ведомство называет тот факт, что они не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод. Кроме того, сейчас не учитывается практика установления прямых исходных линий других государств.
Координаты точек в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам работ середины XX века. Они не в полной мере соответствуют современной обстановке, обратили внимание в Минобороны.
В случае если проект примут, то морские навигационные карты будут переизданы с учетом корректировки, чтобы обеспечить безопасность на море.
Координаты точек пока не опубликованы, как и текст проекта и пояснительная записка.
Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2025 года.