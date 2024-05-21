Минобороны РФ предложило уточнить линию госграницы в Калининградской области

Минобороны России предложило уточнить линию госграницы на Балтике в районе Калининградской области. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

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"В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море, будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ", - говорится в документе.

В связи с изменением положения внешней границы территориального моря и произойдет изменение прохождения госграницы.

Среди причин, почему необходимо уточнить положение исходных линий, ведомство называет тот факт, что они не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод. Кроме того, сейчас не учитывается практика установления прямых исходных линий других государств.

Координаты точек в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам работ середины XX века. Они не в полной мере соответствуют современной обстановке, обратили внимание в Минобороны.

В случае если проект примут, то морские навигационные карты будут переизданы с учетом корректировки, чтобы обеспечить безопасность на море.

Координаты точек пока не опубликованы, как и текст проекта и пояснительная записка.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2025 года.