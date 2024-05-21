Путин: количество руководителей, участвовавших в СВО, будет увеличиваться

Президент России Владимир Путин считает, что постепенно количество участников специальной военной операции на различных руководящих постах будет увеличиваться.

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"Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", - сказал Путин на встрече с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым.

Глава региона рассказал, что "десятки ребят" подали заявки на участие в проекте "Время героев", по которому идет подготовка руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Хасиков отметил, что "с первых же дней СВО определились настоящие лидеры, которые на сегодняшний день в Калмыкии уже занимают ряд руководящих должностей". Для примера он привел добровольца СВО Чимида Джангаева, награжденного медалью "За отвагу", который уже является депутатом парламента Республики Калмыкия и атаманом калмыцкого казачества.

"Вы его подтянули в эти структуры, да?" - поинтересовался президент. "Да, потому что человек предан своей Родине, ответственный, очень энергичный и, самое главное, грамотный и быстро учится", - объяснил руководитель Калмыкии. "Правильно. Вот таких людей и нужно поднимать", - уверен глава государства.

Путин также согласился с оценкой Хасикова, который подчеркнул, что народ республики "небольшой, но тем не менее более 400 лет сыны Калмыкии являются преданными воинами России".

"Это точно", - подтвердил президент.

Глава государства также сказал, что видел фотографии с церемонии вручения звезды Героя России матери гвардии капитана Мингияна Лиджиева. Как ранее отмечал Хасиков, командир десантно-штурмовой роты с первых дней СВО блестяще выполнял самые сложные боевые задачи, последнюю - ценой своей жизни. Благодаря мужеству и героизму Лиджиева подразделение под его командованием сковало действия противника на важном рубеже. Сдерживание превосходящих сил врага, который понес значительные потери в живой силе и технике, происходило в течение трех суток.