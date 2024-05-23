Захарова назвала соглашение Молдавии и ЕС о безопасности "подтягиванием" страны в НАТО

Подписанное между Молдавией и ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности нацелено на дальнейшее втягивание Кишинева в НАТО и милитаризацию страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы понимаем и знаем тот факт, что Евросоюз давно превратился придаток НАТО, - сказала она. - И нет никаких сомнений с учетом всех этих факторов в том, что подписание упомянутого соглашения в действительности направлено на дальнейшее, можно сказать, такое подтягивание Молдавии к альянсу и милитаризацию республики. А также, конечно, размывание ее нейтрального статуса, который, напомню, был зафиксирован в конституции".

По словам Захаровой, детали соглашения еще предстоит оценить, однако "содействие Запада, которое опирается на многовековой колониальный опыт, никогда не приносило тем, кто получает подобную помощь, ни благополучия, ни стабильности, ни безопасности".