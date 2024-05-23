Захарова назвала соглашение Молдавии и ЕС о безопасности "подтягиванием" страны в НАТО

Подписанное между Молдавией и ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности нацелено на дальнейшее втягивание Кишинева в НАТО и милитаризацию страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы понимаем и знаем тот факт, что Евросоюз давно превратился придаток НАТО, - сказала она. - И нет никаких сомнений с учетом всех этих факторов в том, что подписание упомянутого соглашения в действительности направлено на дальнейшее, можно сказать, такое подтягивание Молдавии к альянсу и милитаризацию республики. А также, конечно, размывание ее нейтрального статуса, который, напомню, был зафиксирован в конституции".
По словам Захаровой, детали соглашения еще предстоит оценить, однако "содействие Запада, которое опирается на многовековой колониальный опыт, никогда не приносило тем, кто получает подобную помощь, ни благополучия, ни стабильности, ни безопасности".
"Вообще все это заканчивалось, как правило, трагически, - констатировала дипломат. - Я уверена, что в полной степени [это] относится и к Молдавии, к сожалению. Но я при этом отмечаю, что граждане Молдавии, люди различных национальных, этнокультурных групп активно сопротивляются, не дают совершить над ними вот это кощунственное преступление".