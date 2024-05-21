Председатель Госдумы Вячеслав Володин полетит на поминальную церемонию с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Как сообщает газета «Ведомости», эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Церемония прощания состоится завтра, 22 мая, в Тегеране. Песков заявил, что Володин возглавит российскую делегацию на мероприятии.

19 мая вертолет, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом Ирана летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Всего на борту были восемь пассажиров и членов экипажа.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации. Все тела погибших опознали. Сегодня, 21 мая, церемония прощания с главой государства и министром иностранных дел проходит в Тебризе. 22 мая тела отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы. Раиси похоронят в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.