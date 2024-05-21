Володин отчитал депутатов за критику Ильина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов прекратить критику философа Ивана Ильина, в честь которого хотят открыть учебно-научный центр при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, подобные скандалы дают Западу и уехавшим из страны россиянам с либеральными взглядами повод «рукоплескать». Спикер потребовал от депутатов прекратить выступления против школы имени Ильина.

© ГД РФ

Не надо выходить сюда, на эту трибуну, с лозунгами, которые нас разъединяют. А если мы начинаем говорить об Ильине, то надо взять и полную картину представить, а вы тут его поставили в один ряд с фашистами. Речь не о том, что он читал, а речь о другом. Чтобы делать такие выводы надо 10 раз подумать. Взяли и поставили в один ряд с Гитлером, Муссолини и тому подобное, — сказал Володин.

Спикер ГД уточнил, что покинувшие РФ либералы будут использовать выступающих против создания учебно-научного центра имени Ильина для критики России. Подобные заявления нельзя делать в сложное для страны время, подчеркнул он.

Те, кто работает против страны, используют такие выступления, настроения для того, чтобы нас столкнуть. Нельзя этого допускать ни в коем случае. Поэтому, коллега Парфенов, эти выступления заканчивайте и не привносите их в общество. Когда вот так начинаете заявлять, за границей рукоплещут, — объяснил Володин.

Ранее стало известно, что на платформе Change.org появилась петиция с требованием убрать имя философа Ильина, оправдывавшего фашизм и Гитлера, из названия учебного центра. Ее авторами значатся «студенты РГГУ». Против также выступил депутат Госдумы Денис Парфенов.

В ответ на это глава учебно-научного центра философ Александр Дугин заявил, что к этой инициативе причастны спецслужбы Запада. По его словам, таким образом западные страны хотят дискредитировать его как того, кто принимал участие в подаче обращения о финансировании терроризма должностными лицами США.