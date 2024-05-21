Участие нейтральных стран в конференции по Украине в Швейцарии равносильно переходу на сторону киевского режима. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, переговоры, которые проходят без участия одной из сторон конфликта, не могут быть эффективными. Ura.Ru

«Конференция по Украине в Швейцарии уже не за горами.... Очевидно, что её результат будет недействительным: мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта», — написал он в соцсети Х. RT на русском

По словам Медведева, участие в конференции нейтральных стран повлияет на их отношения с Россией. Нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения, отметил он. Вместе с тем они должны понимать, что участие означает «отказ от равноудаленной позиции». Парламентская газета

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, на нее приглашены более 160 делегаций. Среди них - представители около 120 стран, а также ряда международных организаций - ООН, ОБСЕ и Евросовета. Приглашения получили также Ватикан и патриарх Константинопольский. Российская газета