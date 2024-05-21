Медведев предупредил участников конференции в Швейцарии о последствиях

Участие нейтральных стран в конференции по Украине в Швейцарии равносильно переходу на сторону киевского режима. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, переговоры, которые проходят без участия одной из сторон конфликта, не могут быть эффективными.

"Участие в столь одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима", — заявил Медведев в соцсети X.

По его словам, мирные переговоры, проводимые без участия одной из сторон конфликта, не могут быть эффективными.

Медведев также сравнил ситуацию с историческими событиями, напомнив о попытке заключения сепаратного мира с нацистами в 1945 году. Он предостерег нейтральные страны от последствий участия в конференции, которые могут повлиять на будущие отношения с Россией.

Конференция по урегулированию ситуации на Украине запланирована на 15-16 июня 2024 года. Однако Россия заявила о своем нежелании участвовать в этом мероприятии. Российский посол в Берне Сергей Гармонин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердили, что РФ не будет присутствовать на саммите. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии также сообщил о не участии РФ в конференции.