Лавров рассказал о возможных планах США обострить ситуацию в Азии

Россия не исключает, что США вынашивают планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР. Об этом журналистам заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. ТАСС

Дипломат обратил внимание на военно-политическую активность Соединенных Штатов в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента. По его словам, Северная Корея выражает «серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий» со стороны США и их союзников в этом регионе. Газета.Ru

Также он подчеркнул, что Москва не видит риска в росте китайской экономики и увеличении объема торговли Пекина с Центральной Азией. Говорит Москва