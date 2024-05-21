Елена Ямпольская сложила полномочия депутата Госдумы

Госдума 21 мая досрочно прекратила полномочия председателя Комитета палаты по культуре Елены Ямпольской в связи с назначением на должность советника президента. Соответствующее постановление принято единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Ямпольскую талантливым и замечательным человеком, профессионалом, очень ответственным руководителем. Он подчеркнул, что Комитет по культуре непростой, чтобы состояться в должности его председателя, нужно очень постараться и многое сделать.

«У Елены Александровны все получалось, надеемся, получится и на новой должности», — сказал Володин.

В свою очередь Ямпольская сказала, что работа в Госдуме дает бесценный опыт и навыки, она учит ответственности и отдаче, разговаривать с людьми и «ходить по земле», правильно воспринимать критику и не бояться критиковать. «Это важнейший урок школы жизни, обещаю его не забывать», — отметила она.