Лавров заявил, что США осознанно вредят странам санкциями против авиаотрасли

Сергей Лавров высказался о санкциях США против авиаотрасли разных государств. Его слова стали комментарием по поводу крушения самолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Москва24

Он добавил, что речь идет о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это понижают уровень безопасности. Деловая газета «Взгляд»

По словам Лаврова, «заклинания», которые звучат от Запада, что санкции, которые они применяют, нацелены на то, чтобы исправить поведение властей соответствующих стран и не затрагивают интересы простых граждан, являются «очевидной и откровенной ложью». «Это подтверждает полную ненадежность, недоговороспособность западных партнеров в любой сфере, торговой, экономической, инвестиционной, финансовой, она уже стала притчей во языцех и проявляется повсюду и везде», - отметил министр. ТАСС