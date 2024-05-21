Лавров: Попытки Запада «заманить» страны на конференцию в Швейцарии смешны

Запад пытается «заманить» некоторые страны на мирную конференцию в Швейцарии, чтобы «создать массовку», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

© Пресс-служба МИД России / mid.ru

По словам министра, страны, получившие приглашение «поучаствовать в этой семейной фотографии, чтобы потом говорить о широкой поддержке «формулы Зеленского», должны понимать», куда их зовут.

«Их заманивают поддержать ультиматум, который потом предъявят России, — цитирует Лаврова ТАСС. — Но это смешно».

Конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта состоится 15-16 июня. Власти Украины надеются, что мероприятие посетят представители Глобального Юга, а также Китая. Там будет представлен план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писала «Парламентская газета», постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что эта «псевдомирная» конференция станет продолжением предыдущих провальных встреч. По его мнению, единственная цель этой конференции — выработать «оторванный от реальности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать» России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин указал, что мирное урегулирование должно быть основано на «реалиях, сложившихся на земле», а не на «хотелках» Украины. По его словам, Россия будет исходить из этих реалий.