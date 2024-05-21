Лавров: США и Израиль пробуют "замотать" создание палестинского государства

США и Израиль всеми способами стремятся спустить на тормозах вопрос создания государства Палестина. Такое заявление в ходе общения с прессой после заседания Совета глав МИД ШОС сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Обсудили ближневосточное урегулирование. Пришли к общему мнению, что без создания палестинского государства - а этот вопрос сейчас всячески пытаются замотать и Израиль, и поддерживающие его во всем Соединенные Штаты - невозможно обеспечить стабильность в этом регионе нашего евразийского континента", - отметил глава российской дипломатии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что в настоящее время перспективы дипломатического урегулирования конфликта в секторе Газа кажутся призрачными.