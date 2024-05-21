Песков отреагировал на призывы Зеленского бить западным оружием по России

Песков назвал истерикой призывы Зеленского бить западным оружием по России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной помощи с тяжелой ситуацией на фронте. В Кремле уверены, что никакая военная поддержка не позволит Киеву изменить динамику СВО.
"Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах", - заявил Песков на брифинге во вторник.
Он подчеркнул, что тяжелая для ВСУ ситуация складывается, "несмотря на всю обещанную помощь" Запада.
"Желаемой ритмичности там нет. А главное, скорее всего, растет понимание того, что даже если эта ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена, она все равно не позволит украинским вооруженным силам поменять динамику на фронтах", - полагает представитель Кремля. "Это понимание растет и не добавляет уверенности и взвешенности в суждениях для представителей киевского режима", - указал он. "Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, жилых, собственно - жилых, спальных районов на приграничной территории России. Мы принимаем соответствующие меры, о чем было сказано президентом на заключительной пресс-конференции в Китае", - добавил Дмитрий Песков.