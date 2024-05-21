Песков отреагировал на призывы Зеленского бить западным оружием по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной помощи с тяжелой ситуацией на фронте. В Кремле уверены, что никакая военная поддержка не позволит Киеву изменить динамику СВО.

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"Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах", - заявил Песков на брифинге во вторник.

Он подчеркнул, что тяжелая для ВСУ ситуация складывается, "несмотря на всю обещанную помощь" Запада.