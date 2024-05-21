Песков ответил, будет ли присутствовать Путин на похоронах Раиси

На похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, предварительно, не предусмотрено международного участия, российский лидер Владимир Путин присутствовать там не планирует, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идёт», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.