Вашингтон весьма любопытно отреагировал на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Москва будет наблюдать за ситуацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«А в целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем, с другой стороны, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции», — отметил Песков. RT на русском

В Израиле уже назвали заявление прокурора МУС «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу». Израиль не является членом МУС, однако суд обладает юрисдикцией в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, поскольку в 2015 году палестинские лидеры согласились соблюдать основополагающие принципы суда. Газета.Ru