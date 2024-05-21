Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

Москва продолжает специальную военную операцию и видит бесчеловечные обстрелы приграничных районов со стороны Киева. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник сообщил о гибели 20 человек за неделю от ударов украинских войск по регионам РФ. Еще 115 жителей, в том числе семеро детей, пострадали. По словам дипломата, противник целенаправленно бьет по скоплениям мирных жителей, транспорту, больницам и жилым домам.

«Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, …спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные регионы России с начала спецоперации. Как писала «Парламентская газета», в минувшее воскресенье Киев выпустил реактивные снаряды по Шебекино Белгородской области. В итоге ранения получили 11 горожан, в том числе трое детей. Повреждения также получили семь многоэтажек и 25 машин.