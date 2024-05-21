Ночное совещание Путина по поиску Раиси продлилось два часа

Экстренное ночное совещание по оказанию помощи Ирану в поисках вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, которое созвал ночью российский лидер Владимир Путин, продлилось два часа. Об этом в интервью иранскому телеканалу IRIB сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

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