«Большой друг России»: Мишустин прокомментировал гибель Раиси

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 21 мая, выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.

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— Хочу прежде всего выразить вам самые искрение соболезнования в связи с гибелью президента Ирана. Для нас это тоже большая трагедия, — сказал председатель правительства в ходе разговора с участниками конференции ЦИПР из республики.

По его словам, иранский лидер был «большим другом России». Мишустин подчеркнул, что Раиси внес вклад в укрепление торгово-экономических отношений Москвы и Тегерана, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также прокомментировал смерть иранского лидера. Он подчеркнул, что благодаря Раиси отношения между РФ и исламской республикой получили новый виток.

Президент России Владимир Путин в свою очередь направил соболезнования верховному лидеру Ирана в связи с гибелью Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с Раиси, а также с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахяном совершил жесткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. На следующий день была подтверждена смерть иранского главы государства. О том, чем был известен Раиси, — в материале «Вечерней Москвы».