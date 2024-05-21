В МИД России заявили о разочаровании итогами голосования ООН по космосу

Россия разочарована итогами голосования в Совете Безопасности ООН по совместной с Китаем резолюции о неразмещении вооружений в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой размещен на сайте ведомства.

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Накануне Россия вынесла на голосование проект резолюции СБ ООН о недопущении размещения оружия в космосе, а также по предотвращению применения в космосе силы. Семь стран поддержали инициативу, семь выступили против, одна воздержалась.

«Результаты голосования по внесенному Россией при соавторстве Китая на рассмотрение СБ ООН проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности вызывает разочарование», - подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат отметила, что решение США и их союзников голосовать против российско-китайской инициативы демонстрирует их «истинные приоритеты в космической области», которые нацелены не на сохранение космоса свободным от оружия, а на его превращение «в арену военной конфронтации».

«Очередная возможность обеспечить предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве по вине США и их союзников, к сожалению, упущена», - констатировала официальный представитель МИД России.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин разочарован тем фактом, что в Совете Безопасности ООН (СБ) не приняли российскую резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе.