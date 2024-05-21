Захарова сообщила об отсутствии приглашения РФ на празднование 80-летия высадки в Нормандии

Российской делегации не поступало приглашений на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Как сообщает газета «Известия», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее компания-организатор церемонии Mission Libération заявила, что приглашение на участие в мероприятии было направлено и России. Вместе с тем в организации не уточнили, кого именно из российских чиновников пригласили.

Захарова отметила, что информация о приглашении РФ на празднование появляется с некоторой периодичностью: «то со ссылкой на каких-то чиновников в Париже, то со ссылкой на местные французские же СМИ».

«Я буквально через день перепроверяю эту информацию с нашим посольством во Франции, с послом. <...> Пока никаких изменений нет», — сказала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что Москва не впервые сталкивается с подобными манипуляциями. По мнению дипломата, тема Второй мировой войны не должна представлять из себя никакой конъюнктуры, поскольку связана с памятью и историей. Вместе с тем на Западе ее используют исключительно в своих политических интересах, не думая о том, как это отразится на людях, глобальных контактах и совместных с Россией достижениях, заключила Захарова.