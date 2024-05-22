Володин: Удобная США схема дала сбой в ситуации с МУС и Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест как лидера ХАМАС, так и премьер-министра Израиля по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, и это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер ближайшего союзника США.

Об этом на своей странице в соцсетях написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если до руководства ХАМАС Вашингтону никакого дела нет, то Биньямина Нетаньяху США бросились защищать: стали звучать угрозы и обещания санкций в адрес судей МУС. Неудивительно: это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда становится лидер ближайшего союзника Вашингтона», — отметил Володин.

По словам спикера, США всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. Так, например, было когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали.

«Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой. Для руководства США неприемлемо, когда такие карманные структуры, как МУС, а также ПАСЕ, Европарламент и другие пытаются принимать решения против воли гегемона. Они могут устраивать Вашингтон только в виде декораций для управления миром», — уверен Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.

«США продвигают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», которых никто не видел и с которыми никто не соглашался. При этом правила меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», — добавил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что подобное положение дел недопустимо.

«Только укрепление многополярного и справедливого мироустройства позволит избавиться от политического мошенничества Соединенных Штатов и решить многие глобальные проблемы», — уверен он.

Как писала «Парламентская газета», в понедельник прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Руководство Тель-Авива, подчеркнул Хан, должно ответить за военные преступления в секторе Газа.

В свою очередь, спикер палаты представителей США Майк Джонсон допустил введение конгрессом санкций против МУС в случае выдачи запрошенных прокурором ордеров. По его мнению, если суду позволят угрожать руководству Израиля, то американские политики «станут следующими».

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Вашингтона на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «весьма любопытной».