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Путин проводил совещание по вопросу помощи в поисках вертолета Раиси два часа

Совещание, созванное президентом России Владимиром Путиным по вопросу помощи Тегерану в поисках потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, длилось около двух часов. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил посол страны в Москве Казем Джалали, передает ТАСС

Путин проводил совещание по вопросу помощи в поисках вертолета Раиси два часа
© Сергей Гунеев/РИА Новости

По его словам, российский лидер созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Москва Ирану в этой катастрофе. Во встрече приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и советник президента РФ Игорь Левитин. На совещании, которое шло около двух часов в рабочем кабинете президента, Путин поинтересовался, "получен ли сигнал с вертолета", на что посол ответил отрицательно.

Также глава государства и участники совещания упомянули, что некоторые пассажиры выходили на связь по телефону после аварии. Джалали назвал эту информацию не совсем верной, которую подтвердить нельзя. 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

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