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Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом

Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России. При этом Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом
© MFA Russia / via Globallookpress.com
«Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны», — отметил он.

По его словам, Москва неоднократно подтверждала готовность к выполнению обязательств. Несмотря на агрессивный настрой Соединенных Штатов и их союзников, РФ продолжит вести работу на этом направлении и прилагать усилия совместно с государствам-членами ООН для сохранения космоса мирным, резюмировал Василий Небензя.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

На прошлой неделе сообщалось, что Штаты планируют разместить на земле и в космосе новейшие средства, позволяющие нападать на орбитальные спутники.

Дело в том, что Вашингтон обвиняет Россию и Китай в разработке противоспутникового оружия. При этом о создании собственных средств представители Пентагона не распространяются.

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