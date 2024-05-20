Небензя об итогах голосования по оружию в космосе: Запад снял маски

Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 20 мая, Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Семь стран поддержали инициативу, семь выступили против, одна воздержалась.

По его словам, вызывает глубокое сожаление, что западные страны — члены СБ — не дали организации принять взвешенное и востребованное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования.

«Таким образом сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — отметил Небензя.

Постпред предупредил, что милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России, но Россия останется приверженной своим обязательствам по международному праву.

Совбез ООН не принял резолюцию РФ по вооружениям в космосе

Небензя констатировал, что Москва, несмотря на агрессивный настрой Соединенных Штатов и их партнеров, совместно с ответственными государствами-членами ООН продолжит прилагать все усилия для сохранения космоса мирным.