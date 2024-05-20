«Кто следующий?»: в Госдуме допустили причастность США к гибели Раиси

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в вертолете американского производства, а «все случайности не случайны». Он допустил, что США могут быть причастны к крушению судна. Депутат также напомнил о недавнем покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, который, по его словам, своей внешней политикой вызывал неприязнь у США.

В Белом доме уже поспешили заявить, что не видят признаков иностранного вмешательства в причинах крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Однако напомню, что он и его коллеги погибли на вертолете американского производства. Как известно, все случайности не случайны. Кто следующий в череде этих трагедий? (Премьер-министр Венгрии Виктор. — NEWS.ru) Орбан, (экс-президент США Дональд. — NEWS.ru) Трамп? — поинтересовался Гаджиев.

Депутат также выразил надежду, что отношения России и Ирана при новом руководстве в Тегеране не изменятся в худшую сторону. Он напомнил, что страны долгие годы поддерживают экономические, культурные, торговые и другие контакты.

Это, безусловно, трагедия, и я присоединяюсь к словам соболезнования, которые звучат в адрес семьи президента Ирана и всего иранского народа, — сказал Гаджиев.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета Bell 212 в горах в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан. Кроме него и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая. Он был ранен в ходе стрельбы после выездного заседания правительства. Дирекция больницы имени Рузвельта сообщила, что состояние главы правительства улучшается.