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Карасин обозначил позицию России по Тайваню

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что позиция России по вопросу Тайваня осталась прежней — Москва считает остров частью Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Карасин обозначил позицию России по Тайваню
© РИА Новости

По словам Карасина, Россия поддерживает принцип единого Китая, согласно которому Тайвань считается частью страны.

«Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть», — заявил он.

Кроме того, сенатор также назвал позицию о независимости архипелага «сепаратистской». По его мнению, эскалация ситуации вокруг Тайваня происходит в том числе из-за действий США и других стран Запада, которые совершают визиты на остров.

«В Тайбэе – административном центре Тайваня состоялась церемония вступления в должность избранного "главы" этой территории Лай Циндэ. Как известно, правящие круги острова Тайвань не скрывают своих сепаратистских устремлений, а их покровители в США этому подыгрывают, хотя формально признают Тайвань частью КНР», — заявил он.

Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ выразил надежду на диалог с властями материкового Китая.

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