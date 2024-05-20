Карасин обозначил позицию России по Тайваню

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что позиция России по вопросу Тайваня осталась прежней — Москва считает остров частью Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Карасина, Россия поддерживает принцип единого Китая, согласно которому Тайвань считается частью страны.

«Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть», — заявил он.

Кроме того, сенатор также назвал позицию о независимости архипелага «сепаратистской». По его мнению, эскалация ситуации вокруг Тайваня происходит в том числе из-за действий США и других стран Запада, которые совершают визиты на остров.

«В Тайбэе – административном центре Тайваня состоялась церемония вступления в должность избранного "главы" этой территории Лай Циндэ. Как известно, правящие круги острова Тайвань не скрывают своих сепаратистских устремлений, а их покровители в США этому подыгрывают, хотя формально признают Тайвань частью КНР», — заявил он.

Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ выразил надежду на диалог с властями материкового Китая.