Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о ситуации на Украине на заседании Совбеза организации. «Рамблер» собрал основные высказывания дипломата.

Вооружения и военная техника

У западных стран нет оружия, которое бы переломило негативные тенденции на поле боя для ВСУ, отметил постпред.

«Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — уточнил Небензя.

По его словам, ранее западные русофобы хвалили «Леопарды», «Абрамсы», затем превозносили дальнобойные ракеты ATACMS. В настоящее время основные боевые танки уничтожаются российскими военными, а ракеты — десятками сбиваются системами ПВО.

Постред предположил, что столь же печальная участь постигнет и истребители F-16, как только они поступят на Украину.

Бенефициары конфликта

Дипломат напомнил, что значительная часть денег, выделенная Киеву в 2024 году, будет вложена в американские оборонные компании. Он добавил, что с начала конфликта на Украине капитализация американских производителей оружия растет.

Небензя заметил, что как только кураторы поняли, что их «подопытный кролик» сделал все, что мог, Украину превратили в полигон для вооружений и списания старого оружия.

Удары по территории России

Запад не только проявляет примеры избирательной слепоты, но и открыто поощряет удары по российской территории, рассказал дипломат.

Мирное урегулирование

Вместе с тем, заметил Небензя, подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно.

Это произойдет в том случае, если Запад прекратит снабжать оружием ВСУ, а Украина вернется к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, будет демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств будут обеспечены в полной мере, подчеркнул постпред.

«Иными словами [необходимо], чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции», — отметил Небензя.

Территориальные реалии

Переговоры должны проходить с учётом новых территориальных реалий, подчеркнул постпред.

Швейцария давно утратила свою беспристрастность, присоединившись к западным санкциям и открыто поддержав Владимира Зеленского, констатировал Небензя.