Левицкую освободили от должности советника президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Она занимала данную должность с 2013 года. До этого Левицкая работала в аппарате правительства, администрации президента и была некоторое время заместителем министра экономического развития и замглавы Минздравсоцразвития.