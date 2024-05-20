У Запада нет такого оружия, которое бы помогло Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить Россию. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются так же, как хваленные Leopard и Abrams. Такая же участь постигнет и пресловутые F-16, как только они поступят киевскому режиму», — предупредил Небензя.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16, которые страны Запада намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), станут «проклятием» для этой страны, они не смогут поменять ситуацию на поле боя и будут уничтожены армией России.

Накануне украинская газета «Страна.ua» писала, что истребители четвертого поколения F-16 из Дании не смогут оказаться на Украине в течение одного месяца, как планировалось ранее.