Захарова назвала мобилизацию на Украине попыткой «заткнут пробоины тонущего корабля»

Украинским властям нужно озаботиться процессом переговоров и не рассчитывать, что «международные посиделки» в Швейцарии смогут стать выходом из сложившейся ситуации. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она обратила внимание на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко который отметил, что конфликт должен закончиться переговорами и в Киеве это «четко осознают». При этом украинские власти рассчитывают на так называемую «формулу Зеленского».

«Никакая «формула Зеленского» и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят. Видимо, они рассчитывают, что с новым законом о мобилизации на Украине смогут наскрести еще какое-то количество украинцев, которыми заткнут пробоины своего тонущего корабля», - заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России назвала «обреченным на провал» приезд представителей Украины в Швейцарию и собираемую там конференцию по урегулированию украинского кризиса.

По ее словам, Киеву нужно понять, что переговоры – это кропотливая работа, в основе которой лежит ответственность и уважение международного права, а также «решимость и свобода действовать во имя своей страны», а не «турне к Люцернскому озеру, в Бюргеншток».

В Швейцарии 15-16 июня должна пройти конференция по Украине. Инициатором мероприятия выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. Россия уже заявила, что не будет участвовать в «саммите мира».

При этом на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации. Киев пытается пополнить ряды Вооруженных сил Украины, которые понесли большие потери. Новые нормы значительно жестче старых, «каратели», как называет военкомов местное население, появились на улицах повсеместно и пытаются насильно забирать мужчин. Это вызывает протесты населения.