Недовольные круги на Украине могут попытаться убить Владимира Зеленского по сценарию покушения части немецкой верхушки на Адольфа Гитлера в 1944 году. Но на смену ему придет "опереточная фигура", считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он допустил на Украине после истечения 21 мая президентских полномочий Зеленского "волнения в части слоев общества, которые будут жестоко подавлены".

"Или покушение на злобного клоуна-кокаиниста, которое может пройти по сценарию покушения на Гитлера, проведенного графом фон Штауффенбергом в июле 1944 года. Особенно, если часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой", - сказал Медведев, отвечая на вопросы ТАСС. "Впрочем, ни для украинцев, ни для нас это ничего не изменит, - резюмировал зампред СБ РФ. - Разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией".

Полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться еще в марте, но не были проведены под предлогам действующего военного положения.

Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Россией в президентство Владимира Путина. Москва при этом подчеркивает, что от переговоров с Киевом никогда не отказывалась и поддерживает конструктивные предложения по диалогу.

Организованное в 1944 году группой высших офицеров вермахта во главе с полковником Клаусом фон Штауффенбергом покушение на Гитлера вошло в историю как "заговор 20 июля". План деятелей германского Сопротивления провалился, поскольку заседание ставки было перенесено из бункера, и это смягчило взрывную волну от всего одной из двух сработавших бомб. Гитлер получил контузию и несколько ожогов. Итогом стали чистки в германской армии, в результате которых были казнены или умерли в заключении около 200 человек.