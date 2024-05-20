Захарова: формула Зеленского не поможет Киеву выйти из ситуации, а усугубит ее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы СНБО Украины Александра Литвиненко о том, что Киев осознает, что конфликт окончится переговорами, и власти страны рассчитывают на так называемую "формулу Зеленского". В своем Telegram-канале она предупредила, что подобные формулы и "международные посиделки" не станут выходом из сложившейся ситуации, а лишь ее усугубят. Она предположила, что власти в Киеве рассчитывают на новый закон о мобилизации, чтобы наскрести "еще какое-то количество украинцев, которыми заткнут пробоины своего тонущего корабля". "Переговоры — это не обреченное на провал турне в Женеву, а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права и тд. Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов", - написала Захарова. До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Киев осознает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами. По его словам, украинские власти рассчитывают на формулу, представленную президентом Владимиром Зеленским, которую будут продвигать в Швейцарии.