Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу выразил готовность оказать необходимое содействие в выявлении причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. ТАСС

«Примите самые глубокие соболезнования... Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Ибрагим Раиси», — отметил Шойгу в телеграмме иранскому коллеге. RT на русском

Вертолет иранского президента совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел. Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая. Москва24