Медведев заявил, что подписать капитуляцию Украины может даже «свинья в ермолке»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что капитуляция Украины может быть подписана как президентом страны Владимиром Зеленским, так и любым его преемником. Своим мнением о легитимности украинского лидера после истечения срока президентских полномочий 21 мая он поделился в разговоре с ТАСС.

Медведев отметил, что для России Зеленский «и так военный преступник», поэтому утрата им официального статуса ничего не поменяет.

«Хотя он, как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции», — сказал политик.

По словам замглавы СБ РФ, у преступного режима не может быть правомочного правителя — «он всегда тоже преступник».

«Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», — отметил Медведев.

До этого член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявлял, что истечение срока полномочий Зеленского делает его нелегитимным главой государства. Он отметил, что для России в этой ситуации есть определенные плюсы, так как это дает дополнительную свободу для решения своих задач.

Президент России Владимир Путин до этого говорил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью. В Кремле при этом отмечали, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться вне зависимости от вопроса легитимности Зеленского.